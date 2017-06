A decisão do TSE - Tribunal Superior Eleitoral, de inocentar a chapa Dilma-Temer, nesta última sexta-feira, 09/06/2017, foi, no mínimo, um desastre com proporções lamentáveis. Não porque o Michel Temer é o atual presidente. Nada de pessoal. Tampouco, porque alegam petistas inconformados que ele seja um golpista... também não é... Afinal, qualquer pessoa sabe, quando um presidente é impedido de exercer suas funções, em qualquer instituição, quem assume, invariavelmente, é o vice.

Aliás, é justamente por isso que ele deveria ser cassado: Porque foi eleito junto com a Dilma, porque estavam juntos e irremediavelmente colados, que ele não poderia mais permanecer no poder.

Mas também, porque além dos incontáveis motivos, para não dizer crimes, cometidos pelos detentores do poder, no Brasil, nos últimos 14 anos, apesar de todas as denúncias e operações das polícias, Ministérios Públicos e da Justiça, como um todo, o próprio Temer continuou a praticar atos espúrios, incompatíveis com a sua função, seu cargo e, porque não dizer, com a conduta esperada de qualquer cidadão honesto.

Portanto, o gesto de acovardamento do TSE, sempre soberano e intocável, no julgamento e punição de desvios ou falhas - até meramente técnicas nas prestações de contas de candidatos e partidos "menos expressivos", limitou-se a criar - vale dizer - firmar jurisprudência pela continuação da impunidade, esta maldita instituição que assola nosso país e que, lastimavelmente, é responsável por quase 100% (cem por cento) de todas as desgraças do povo brasileiro!

Mas é bom que todos os personagens envolvidos nessa nefasta trama fiquem cientes que, apesar de se estar postergando punições, adiando-se a feitura da justiça e prolongando o sofrimento e a revolta do povo, o Bonde da História não perdoa!!!

Pelo contrário, "atropela e mata" falsos protagonistas!!!

Luiz Rorato -Escritor, poeta, revisor, editor, artista plástico, ilustrador, inventor, Empresário, contabilista e Bacharel em Administração de Empresas - luiz-rorato@hotmail.com