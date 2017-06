Cinco dicas para um relacionamento saudável

Priscila Junqueira, psicóloga e sexóloga, explica como ter um relacionamento harmonioso

As maiores dúvidas para quem está começando um relacionamento agora, ou tem problemas no atual, é como manter um bom convívio saudável e em harmonia. Para sanar essas dúvidas, a psicóloga e sexóloga Priscila Junqueira, juntou algumas dicas para ajudar os casais a serem parceiros em sua relação.

1- Defina com seu parceiro(a) o que é ruim e bom para cada um

Normalmente quando as pessoas começam um relacionamento muito apaixonadas, fazem de tudo para agradar e conquistar, e não colocam limites nas coisas que gostam e desgostam. Com o passar do tempo, isso perde um pouco a força e as pessoas acabam por se mostrar como são, o que pode incomodar um pouco. Por isso, é importante deixar claro logo no início, o que é permitido ou não no relacionamento de cada um.

2- Procure sempre manter sua individualidade

Estar junto é muito bom, é agradável e obviamente tem seus benefícios, mas nunca se deve deixar a individualidade de lado só porque estão juntos em um relacionamento. Deixar de fazer as atividades que costumavam fazer sozinhos, não é nada saudável para ambos.

3- É importante ter interesses mútuos

Apesar da individualidade ser importante, também não é saudável para o casal se focar somente nisso. Ter interesses e ideais em comum é essencial, pois sem isso, o casal pode se distanciar e gerar inseguranças para ambos os lados.

4- Procure ter algo para admirar sempre

O amor vem da admiração, então, é sempre importante admirar quem está ao seu lado, pois só assim o amor cresce e fortalece de forma saudável e gradativa.

5- Respeito

Não é necessário concordar em tudo, aliás, é saudável que o casal descorde em algumas coisas, mas sempre é necessário respeitar a diferença, e nunca menosprezar a outra parte por gostar ou desgostar de algo que você não concorda.

Priscila Junqueira é Mestre em Ciências - Faculdade de Medicina da USP; Especialista em Sexologia - Faculdade de Medicina da USP; Especialista em Coordenação Grupoanalítica – Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo – SPAG-Campinas. Além disso, é professora universitária e atende em consultório particular. Em 2009 recebeu o prêmio de melhor pôster com o tema: Qualidade de sono e qualidade de vida, comparação entre mulheres portadora de HIV e não portadoras. Priscila também teve participação em diversos capítulos de livros consolidados e participação em Congresso, como o XV Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana. www.priscilajunqueira.com.br