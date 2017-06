“Combatentes no amor” é tema de Acampamento na Canção Nova

Participação dos padres Reginaldo Manzotti e Adriano Zandoná

O Acampamento “Curados para Amar”, promovido neste fim de semana (16 a 18/6) pela Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), oferece aos peregrinos a oportunidade de refletir sobre a disposição para amar e ser amado. O nome e o tema do evento são inspirados nos livros de monsenhor Jonas Abib: “Curados para Amar” e “Combatentes no Amor”.

O missionário da comunidade Canção Nova, padre Adriano Zandoná, presidirá a missa de abertura na sexta-feira (16), às 20h, no Santuário do Pai das Misericórdias; fará também palestras e conduzirá um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento durante o fim de semana. Autor dos livros “Curar-se para ser feliz”, “Construindo a Felicidade” e “Conquistando a Liberdade Interior”, o sacerdote afirma: “Só podemos nos sentir amados quando aprendemos primeiro a nos amar e respeitar. E assim, livres de todo prejulgamento das emoções alheias, poderemos estar dispostos a compartilhar este nobre sentimento”.

Padre Reginaldo Manzotti, reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba (PR), é presença confirmada no Acampamento. Conhecido também por falar de relacionamentos, fará no domingo (18), às 9h15, pregação sobre “Curar as raízes das tristezas” (II Cor 12,10), e presidirá a missa de encerramento, às 15h.

Durante a programação do Acampamento, haverá ainda participações dos missionários Adriano Gonçalves e padre Gilberto Duarte. No sábado, às 21h, show com o cantor Eugenio Jorge, no Rincão do Meu Senhor. A expectativa de público para os três dias é de 15 mil peregrinos.