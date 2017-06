BB espera crescer 400% em consórcio de serviços

Pela modalidade é possível custear desde festas, procedimentos cirúrgicos e até turismo

Você sabia que é possível pagar uma viagem de turismo ou intercâmbio com consórcio? Uma das alternativas financeiras oferecidas pelo BB para este propósito é o consórcio de serviços, que pode cobrir desde custos com festas, procedimentos cirúrgicos e estéticos e, acreditem, até mesmo viagens!

Grandes números

O primeiro grupo dessa modalidade de serviços foi lançado pelo BB em 2011. De lá pra cá, já foram comercializados R$ 56 milhões em mais de 4,5 mil cotas. Dessas, mais de 300 cotas foram contratadas exclusivamente para consumo de serviços de turismo e hotelaria. Em 2016, foram quase R$ 9 milhões em negócios. Apenas em 2017, houve um crescimento de mais de 100% em consórcios de serviços, já que nos primeiros cinco meses foram contratados quase R$ 19 milhões em consórcios de serviços em geral. Para o final do ano, a perspectiva é super positiva: a BB Consórcios tem a meta de superar em 400% as vendas de consórcios de serviços em relação a 2016.

Como funciona?

Por definição, em um consórcio, um grupo de pessoas se junta e paga parcelas mensais para a administradora. Quando a soma dos pagamentos atinge o valor do consórcio, um dos participantes é sorteado e recebe a carta de crédito. No caso do consórcio de serviços, esse valor pode ser usado para viajar, por exemplo. Sem juros e sem incidência de IOF, o que se paga é uma taxa de administração. Para esta modalidade, pela BB Consórcios, a taxa de administração é de apenas de 0,6% ao mês, bastante compatível com o oferecido pelo mercado.

Existem duas formas de ser contemplado e realizar a viagem, por exemplo. Esperando o final da vigência do grupo que você participa ou poder contar com a sorte para ser contemplado antes do final do prazo. Ou, então, dar lance, assim como em um leilão: quem der o lance mais alto leva a possibilidade de adquirir o bem ou serviço primeiro. Para se ter uma ideia, no mês passado um lance de R$ 4 mil levou a carta de crédito de um consórcio de serviços de R$ 10 mil. Na prática, o cliente que fizer, hoje, um consórcio deste tipo, ainda consegue - a depender do lance - ser contemplado em junho, para poder viajar nesta temporada de férias do meio do ano. A vantagem é que com a carta de crédito, a própria viagem pode ficar mais barata, já que custos podem ser pagos à vista às agências de viagem e hotéis, por exemplo, eventualmente com descontos.

Mobile

Em apenas 17 Dias de operação no mobile, os produtos de consórcio, em geral, no BB, venderam R$ 12,5 Milhões. Especificamente para o consórcio de serviços, foram comercializados R$ 600 mil. Uma média de mais de R$ 35 mil por dia, apenas pelo aplicativo recém lançado, para consórcios de serviços, que conta com tíquete médio relativamente baixo (entre R$ 5 mil e R$ 10 mil).

Asimp/BB