Sala do Empreendedor retoma atendimento em novas instalações

A Sala do Empreendedor, localizada no piso térreo do prédio da Prefeitura de Londrina, passa a atender em novas instalações a partir de hoje (13). A mudança foi concluída, nesta segunda-feira (12), para o local que passou a ser mais moderno e confortável. A reforma durou aproximadamente dois meses, e faz parte do Programa de Modernização da Administração Tributária e Setores Sociais Básicos (PMAT), financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com contrapartida do Município.

O funcionamento da Sala do Empreendedor ocorre das 12 às 18 horas. Desde o início deste ano, já foram atendidas cerca de 2.400 pessoas, inclusive no período da reforma. A equipe da Sala também promoveu a 9ª edição da Semana Nacional do Microempreendedor Individual (MEI), em maio, e a Semana de Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI), em fevereiro.

O espaço é voltado ao microempreendedor individual. Podem se formalizar, como MEI, autônomos que se enquadrem em uma das 500 categorias regulamentadas, pessoas que não são sócias ou administradoras de outra empresa, além de quem tenha faturamento de até R$60 mil por ano, com média mensal de R$5 mil.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Nado Ribeirete, explicou que a Sala do Empreendedor é administrada pelo instituto, em parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda. “Este novo espaço, moderno, representa uma nova etapa da Sala do Empreendedor. Estamos focados em melhorar não só o ambiente, mas também nossos atendimentos, reduzindo o tempo de espera e aumentando a gama de serviços prestados ao microempreendedor de Londrina. Para isso, nossos servidores vão passar por treinamentos e capacitação, para que possamos oferecer um atendimento de excelência”, frisou.

Segundo o diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Pedro Sella, a Sala oferece desde o processo de abertura do MEI, até sua regularização. “O objetivo da Sala do Empreendedor é disponibilizar, para a comunidade, uma série de serviços voltados à formalização do microempresário, e também orientações para o bom andamento do seu negócio, tudo em um único espaço”, explicou.

Além destes serviços, também é realizada consultoria em marketing, gestão e finanças. Por meio de parceria com o Sebrae-PR, o microempreendedor recebe assessoria para aprender a utilizar as redes sociais da melhor forma, potencializando o alcance do seu negócio. Esta consultoria é realizada na própria Sala do Empreendedor e conduzida por agente do Sebrae, mediante agendamento de horário.

As pessoas que querem se tornar microempreendedoras, mas ainda possuem dúvidas sobre como fazê-lo, podem participar do atendimento coletivo. Os consultores da Sala do Empreendedor estão à disposição para orientar sobre os benefícios da formalização e como ocorre o processo de abertura do MEI. “Em algumas semanas, teremos também a opção de microcrédito orientado, da Fomento Paraná, com juros mais baixos e atendimento personalizado”, contou Sella.

A Sala do Empreendedor também atende pedidos de alvarás e notas para Micro Empreendedor Individual.

N.com