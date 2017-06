Governo libera mais de 2,5 mi em investimentos para UENP

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu, na quinta-feira (08/06), a visita do secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), João Carlos Gomes, que assinou a liberação de R$1.674,522 para investimentos em reformas, programas e projetos da Universidade. Acompanhado da reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan e do coordenador geral da Unidade Gestora do Fundo Paraná, Luiz César Kawano, o secretário visitou os três campi da instituição e realizou ainda a entrega de R$860 mil em livros, cerca de oito mil volumes comprados com recursos do Fundo Paraná.

“Estamos trabalhando. Mesmo nesse momento de dificuldade em que vivemos, estamos aportando 1 milhão de reais em livros, além de outras atividades de reformas e ampliação para a UENP”, disse o secretário João Carlos Gomes, recordando os recursos já investidos na Instituição nos últimos anos, R$100 mil em livros para o curso de Odontologia e R$42.500 para o doutorado em Direito. “Esses investimentos demonstram o compromisso que temos com as nossas universidades. Sobretudo, porque entendemos que a UENP, por ser uma universidade nova e pela forma que está sendo administrada, faz com que nos motivemos, cada vez mais, a investir e participar desse processo de crescimento da Instituição”, destacou.

Para a reitora da UENP, os investimentos vêm ao encontro das necessidades de toda a comunidade acadêmica e cumprem compromissos da gestão. “Os livros fazem parte do nosso planejamento inicial. Sempre nos preocupamos em ter uma bibliografia que fosse suficiente para que os alunos realizassem seus estudos de forma mais adequada”, partilhou. “Além disso, a nossa preocupação era oferecer um ambiente e uma infraestrutura mais favorável para que os nossos acadêmicos e professores realizassem suas atividades”, pontuou. A reitora enalteceu o apoio recebido do secretário João Carlos para essas conquistas. “Nosso secretário enxerga a UENP de maneira diferenciada, pois trata-se de uma Universidade ainda em construção e que precisa desse apoio maior”, ressaltou.

A visita do secretário teve início no Campus de Jacarezinho (CJ) onde assinou as autorizações no valor de R$ 62.760 reais, recurso que será investido na reforma de banheiros do Centro de Ciências da Saúde (CCS); e de R$250 mil, para reparos emergenciais nos três campi da UENP. Esse recurso será destinado para a realização de reparos nos telhados das unidades do Campus de Cornélio Procópio, para a construção de um aterro de contenção no Centro de Ciências da Saúde de Jacarezinho, e para melhorias na iluminação externa no Campus de Bandeirantes.

No Campus de Cornélio Procópio (CCP), o secretário assinou liberação de recurso orçamentário para aquisição de equipamentos de rede, no valor de R$57.800 reais, e o termo de cooperação para a segunda fase do programa “O Paraná Fala Inglês”, no valor de R$261.510. No Campus Luiz Meneghel (CLM), em Bandeirantes, João Carlos Gomes inaugurou a sala de permanência de professores de Enfermagem e novos banheiros. Ele também realizou a assinatura para a liberação de recurso orçamentário para as adequações elétricas, no valor de R$428.372; para reforma da Cantina do CLM, no valor de R$200.000, e celebração do termo de cooperação de novo convênio do Núcleo de Estudos Agroecológico e Territórios (NEAT), investimento de R$ 414.080.

Nos três campi, o secretário foi recepcionado pelo vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa, pelos diretores Fábio Neia Martini (CJ), Sérgio Roberto Ferreira (CCP), e Ederson Marcos Sgarbi (CLM), pelos prefeitos Sérgio Emygdio de Faria, de Jacarezinho; Amin Hannouche, de Cornélio Procópio; e Lino Martins, de Bandeirantes; além de pró-reitores, professores, agentes universitários e alunos que acompanharam as solenidades de assinatura e entrega dos livros

Clique nas fotos para ampliar