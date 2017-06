Rolândia: Governador e prefeito inauguram obras na Estrada dos Pioneiros

Na sexta-feira (9), no Salão Social do Museu Japonês, aconteceu a solenidade de inauguração das obras da “Estrada dos Pioneiros”. Com investimentos de quase três milhões de reais de recursos do Governo do Estado do Paraná, as obras de reconstrução da Ponte sobre o Rio Bandeirantes (cerca de R$ 450 mil) e a pavimentação da Estrada dos Pioneiros (cerca de R$ 2,5 milhões)atendem a uma antiga reinvidicação da comunidade.

Na ocasião, o Governador Beto Richa, o Prefeito Doutor Francisconi e autoridades locais e estaduais percorreram a extensão da via revitalizada. A ponte foi batizada de “Odair José Martins” em memória do trabalhador que foi vítima do transbordo do rio durante as fortes chuvas de janeiro de 2016.

Familiares de Odair foram homenageados na ocasião: seus pais (José e Sindéia) e sua esposa Letícia receberam das mãos do Governador e do Prefeito uma flor. Participaram da solenidade os Deputados Federais Luiz Carlos Hauly e Nelson Padovani,os Deputados Estaduais Cobra Repórter e Tiago Amaral, o Vice-Prefeito Roberto Negrão, todo o Secretariado Municipal, todos os Vereadores, o Ex-Prefeito Eurides Moura, o Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística José Richa Filho, os Prefeitos de Prado Ferreira Silvio Damasceno, Cambé Zé do Caro Garcia, Pitangueiras Toninho Kolachinski e Sabáudia Hugo Manueira,representantes do Governo Estadual, o Vereador de Londrina Péricles Deliberador, membros da Aliança Cultural Brasil Japão, convidados e a comunidade. Monsenhor José Agius e o Padre Layrton dos Santos abençoaram, em nome de Deus, o empreendimento e os presentes.

