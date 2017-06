Aluno de Engenharia da Unopar é selecionado para intercâmbio na China em julho

O aluno do curso de Engenharia da Computação da unidade Catuaí da Unopar, Edson Luiz Pilati Filho, está correndo para providenciar o passaporte e arrumar as malas para representar Londrina no Oriente. Em julho, ele embarca para China, onde ficará duas semanas participando de um curso intensivo na área de tecnologia da informação, promovido pela Huawei, empresa multinacional de equipamentos para redes e telecomunicações. A seleção envolveu diversos estudantes de engenharias do Brasil.

