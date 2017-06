Governador vem a Tamarana e entrega máquinas para estradas rurais

A sexta-feira (9) foi marcante para a população de Tamarana. Em solenidade que teve a presença do governador Beto Richa, o município recebeu do estado um conjunto de 10 máquinas e caminhões para a readequação de quatro estradas mestras da área rural (Pasa-Água da Prata, Igrejinha do Rio Preto-Placa da Vaca, Cruz de Malta-Mundo Novo-Placa da Vaca e “Sítio do Mahmud”-Mandassaia-Placa da Vaca). Ao todo, serão 60 quilômetros de vias reformadas.

O conjunto de equipamentos é formado por uma motoniveladora, uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica, um rolo compactador, um trator de esteira e cinco caminhões. O investimento é de cerca de R$ 2,7 milhões. O maquinário será administrado pelo Consórcio Caminhos do Tibagi – entidade intermunicipal da qual Tamarana faz parte.

De acordo com o prefeito de Tamarana, Beto Siena, a iniciativa irá beneficiar centenas de famílias, já que mais da metade dos tamaranenses vivem no campo. “As máquinas são de suma importância. Em Tamarana, 52% da população mora na zona rural e temos em torno de 700 quilômetros de estradas rurais, com uma topografia que não ajuda tanto”, informou Beto, que também é vice-presidente do Caminhos do Tibagi.

O prefeito de Tamarana frisou que a parceria com o Governo do Paraná é fundamental para dar uma nova cara para as estradas rurais do município. “Ainda estamos com dificuldades no maquinário e a patrulha vem para ajudar a sanar esse problema. O governador tem tratado Tamarana com um carinho muito legal”.

Em sua segunda visita a Tamarana em pouco mais de dois meses, Beto Richa elogiou a boa relação que tem mantido com a administração local e ainda destacou a qualidade das máquinas repassadas para o consórcio. “Esse é um grande programa que contribui para a melhoria das estradas, porque os produtores rurais precisam de vias em melhores condições. É um maquinário para um trabalho de qualidade”, afirmou o governador.

O vice-prefeito de Reserva e presidente do consórcio, Ricardo Hornung, apontou a união entre os municípios como um dos principais fatores para a realização do projeto. “Nós fizemos um trabalho em conjunto que hoje dá resultados para o nosso consórcio. É um maquinário que vem dar suporte às pequenas prefeituras nas estradas rurais”. As próximas cidades a serem atendidas pela patrulha são Ortigueira, Tibagi e Reserva.

O projeto de readequação dessas estradas de Tamarana será finalizado até a próxima semana. Assim, restará apenas o aval do Banco Mundial – que é o principal responsável por financiar a iniciativa – para que o trabalho comece. O município, por sua vez, calcula que aplicará R$ 130 mil por mês na patrulha rural, já que irá arcar com itens como o combustível dos veículos e a alimentação e hospedagem dos profissionais que executarão o serviço.

Viatura para PM – Ao discursar no evento, o governador reconheceu que Tamarana tem passado por problemas na área de segurança pública e prometeu que, até o fim de junho, uma viatura nova será entregue para o destacamento local da Polícia Militar.

Pontes reformadas

Também presente na agenda, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Pepe Richa, comunicou ao prefeito de Tamarana que a pasta já reservou estruturas que serão utilizadas para reformar e tornar mais largas as pontes sobre os rios Apucaraninha e Claro. As obras serão feitas em parceria com a prefeitura e, conforme a administração local, têm início previsto para até 2018.

Autoridades presentes

Também participaram da solenidade desta sexta o deputado federal Nelson Padovani; os deputados estaduais Cobra Repórter e Tiago Amaral; o prefeito de Prado Ferreira e presidente do Cismepar, Silvio Damasceno; o presidente do Iapar, Florindo Dalberto; o vice-prefeito Sérgio Nakata e todos os secretários do município; o presidente da Câmara Municipal de Tamarana, Tega Fabiano, acompanhado de demais vereadores do Legislativo local; o presidente do Sindicato Rural Patronal de Londrina, Narciso Pissinati, e outras autoridades e representantes de órgãos públicos regionais.

