Londrina inicia fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

Mais de três mil pessoas prestigiaram a abertura oficial dos Jogos Escolares do Paraná -fase regional (JEPs), que aconteceu na última sexta-feira (9), em Londrina. A cerimônia foi realizada no ginásio de esportes do Colégio Londrinense que ficou repleto de alunos, pais e autoridades que celebraram o início dos jogos que está em sua 64ª edição.

Numa cerimônia de quase 2 horas, o público pôde prestigiar os desfiles das delegações participantes e da tocha olímpica, acesa por Claudiane Etelvina de Almeida, campeã do 100m rasos do atletismo ACD. Além disso, houve apresentações de Kung Fu e Taekwondo. O público vibrou com as simulações de lutas e golpes da academia Madureira de Taekwondo. Em seguida, a escola Kung Fu Punhos Unidos arrancou aplausos com a Dança dos Leões e simulações de batalha.

Esteve presente na cerimônia o diretor presidente da Fundação de Esportes (FEL), Fernando Madureira, representando o prefeito Marcelo Belinati; o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro dos Santos; a chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina, Lucia Aparecida Cortez Martins; o diretor executivo da Convention Bureau, Arnaldo Falanca; os vereadores Eduardo Tominaga, Mario Takahashi, Emerson Petriv (Boca Aberta) e Felipe Prochet, além dos representantes do deputado federal Alex Canziani, Atila Vaqueiro e do vereador Jamil Janene, José Guilherme.

Para o diretor presidente da FEL, Fernando Madureira, os jogos estão atendendo todas as expectativas. “Logo na abertura, nós vimos que realmente valeu a pena sediar os Jogos Escolares. Primeiramente, faremos um jogo de qualidade para que todos saiam satisfeitos e voltem em pouco tempo, pois estamos motivados a fazer os Jogos da Juventude também em Londrina”, adiantou.

Na fase regional de Londrina competirão cerca de 1.800 alunos-atletas de escolas estaduais e particulares de 19 municípios: Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana. As modalidades da competição são atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

No dia seguinte a abertura, a primeira modalidade a começar a fase regional de Londrina dos JEPs foi o Futsal. O jogo de abertura aconteceu no ginásio de esportes Moringão, em uma disputa entre o Colégio Castelo Branco, de Primeiro de Maio, e o Colégio José Pires, de Centenário do Sul, na categoria masculino B (12 a 14 anos).

Durante o final de semana já foram definidos os alunos que irão para a fase Macrorregional das modalidades xadrez, tênis de mesa, basquetebol e atletismo. A partir desta terça-feira (13) o Moringão vai receber mais um jogo de futsal e no mesmo dia começa o handebol, também no Moringão.

Os jogos terminam quinta-feira (15) e até lá serão definidos todos os campeões regionais que disputam a fase Macrorregional, de 5 a 9 de julho. A Final A, para estudantes de 15 a 17 anos, será em Apucarana, de 21 a 29 de julho, e a Final B (12 a 14 anos), em Cambé, de 11 a 19 de agosto.

A competição é organizada pela Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL); Secretaria Estadual de Educação; Secretaria do Esporte e do Turismo e Núcleo Regional de Educação (NRE).