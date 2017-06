Mulher morta em vídeo não é bandeirinha Fernanda Colombo

Anda circulando na rede social um vídeo de uma mulher loira assassinada com áudios de pessoas dizendo que se trata da ex-bandeirinha Fernanda Colombo.

Em conversa com seu amigo e assessor Fabiano de Abreu, ele desmente e revela que ela sempre foi alvo de falsas informações:

"Um jornalista me procurou ontem perguntando sobre isso, eu não havia recebido ainda tal mala-direta de whatsapp, recebi hoje e percebi o quanto isso realmente está repercutindo. Fernanda sempre foi alvo de falsas informações, a pouco tempo recebi fotos no whatsapp em grupos que infelizmente me incluíam com fotos da "possível" Fernanda Colombo de biquini. A mulher lembrava Fernanda mas passava longe de se parecer, nunca vi fotos da Fernanda de biquini, ela nem é de tirar fotos. Certa vez disseram que ela usava drogas e por isso havia sumido, essa foi a pior, Fernanda nunca usou drogas, ela é atleta, dedicada a alimentação e exercícios, nem cigarro coloca na boca. Agora é esse vídeo de uma mulher loira morta com áudios confirmando ser Fernanda Colombo. As pessoas precisam entender que isso é crime, passar adiante falsas informações é crime, mais que isso, prejudicar alguém é crime moral, o que acontece com o ser humano que sem certeza divulga algo e não pensa que pode estar prejudicando alguém de alguma forma? Falei com a Fernanda ontem, ela está super bem, largou a arbitragem pois se aposentou, está com outros projetos. Ela não quer falar com a imprensa, ela nunca ligou pra isso, ela sempre preferiu permanecer no anonimato, é um direito dela. Fernanda é um dos seres humanos mais nobres que conheci, acho que ela merece respeito."

Fabiano de Abreu

OBS.: Nenhuma foto que circula na internet inclusive em sites de notícias em que a Fernanda aparece de biquini é ela.

http://www.boatos.org/esporte/bandeirinha-assassinada-futebol-ciumes.html

(MF Press Global)