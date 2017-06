Latino e sua namorada aprovam menu afrodisíaco que promete apimentar a relação

O cantor Latino e sua namorada, a modelo e personal trainer Jéssica Rodrigues, aprovaram o menu afrodisíaco criado pela chef de cozinha Mila Paixão, famosa nas redes sociais pelo 'Gordices da Mila', para apimentar a relação do casal. O cardápio foi feito especialmente para os 'pombinhos'.

Para o café da manhã, Mila fará ovos mexidos com raspas de gengibre e suco de amora e romã. Já para o almoço, um filé mignon com molho de pimenta biquinho e cogumelos salteados. À tarde, maçãs com mel e, por fim, ostras frescas com limão siciliano e aspargos grelhados no jantar.

Para tudo ficar perfeito, contudo, o casal não pode esquecer de comprar um bom vinho para acompanhar a última refeição do dia.

