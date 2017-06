Julia Corson, posa fantasiada de "Mulher Maravilha" para exaltar sua independência feminina e fala do universo geek

Após assistir o filme da "Mulher Maravilha", Julia Corson, que foi integrante do Pânico apelidada de "Barbie Rabiscada" devido ao ser corpo rasgado e tatuado, posou para fotos com a fantasia da heroína para exaltar sua independência feminina.

O ensaio, no entanto, vai além apenas do fato dela ter gostado do longa. A loira, em primeiro lugar, exalta o que a super-heroína representa. "Ela [Mulher Maravilha] é uma mulher forte, que não precisa de homem para nada. Essa coisa toda da mulher independente. Assisti o filme na pré-estreia e achei que a atriz arrasou no papel. Se pudesse, sairia de Mulher Maravilha na rua todo dia, mas como não dá, deixo pra ser ela no Carnaval, no Halloween e nesse ensaio babadeiro", diz.

Julia Corson também revelou que o namorado faz parte do mundo geek e, como o aniversário dele está perto, decidiu presenteá-lo. "Meu namorado ama o universo de super-heróis e adorou quando soube que faria um ensaio vestida de Mulher Maravilha. Com o aniversário dele chegando, vou aproveitar para fazer uma surpresa", revela.

(MF Press Global)

Clique nas fotos para ampliar