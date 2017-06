Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/06/2017

Primeira Leitura (2Cor 3,4-11)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 4é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, 5não porque sejamos capazes por nós mesmos, de ter algum pensamento, como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. 6Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. 7Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, 8quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? 9Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério a serviço da justificação. 10Realmente em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. 11Pois se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 98)

— Santo é o Senhor nosso Deus!

— Santo é o Senhor nosso Deus!

— Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus!

— Eis Moisés e Aarão entre os seus sacerdotes. E também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia.

— Da coluna de nuvem falava com eles. E guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor nosso Deus tinha dado.

— Respondíeis a eles, Senhor nosso Deus, porque éreis um Deus paciente com eles, mas sabíeis punir seu pecado.

— Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus!

Evangelho (Mt 5,17-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo; disse Jesus aos seus discípulos: 17”Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. 18Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. 19Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Pratiquemos os mandamentos da Lei de Deus

O mais importante é o nosso esforço, a nossa dedicação para colocar em prática os mandamentos da Lei do Senhor

“Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus” (Mateus 5, 19).

Que a Palavra de Deus seja o alimento a nutrir nosso coração no dia de hoje, e a primeira coisa que devemos fazer é colocar em prática os mandamentos da Lei do Nosso Deus. Os mandamentos d’Ele são vida para a nossa vida. As pessoas estão em busca de um sentido para a vida delas, e o que dá sentido à vida é colocar em prática os mandamentos do Senhor!

Muitas vezes, a sociedade ignora, pisoteia e despreza os mandamentos da Lei de Deus, por isso encontramos o mundo em desordem, bagunçado e tão desconfigurado.

Deus não quer que a sua vida fique desconfigurada, não quer que sua família fique esfacelada. Por isso, coloque em prática os mandamentos da Lei do Senhor Nosso Deus, viva-os, pratique Seus mandamentos e não cometa jamais a tragédia de ensinar outros a desobedecerem e não praticarem a Lei de Deus.

É normal que nós tenhamos alguma dificuldade, falhas, mas o mais importante é o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho para colocarmos em prática os mandamentos da Lei do Senhor Nosso Deus. Os mandamentos do Senhor são brilhantes, são luz para nossa vida. E como é bom cada pai, cada mãe, cada educador, dedicar-se a ensinar uns aos outros, a começar por nossas crianças, a vivenciarem a Lei do Senhor Nosso Deus!

Não ignoremos, não deixemos na penumbra, não coloquemos em relevância apenas um mandamento nem ignoremos os outros. A nossa vida quer caminhar na bênção e na luz. Ensinemos e renovemos os mandamentos do Senhor Nosso Deus.

Não sigamos a tendência, a orientação da sociedade nem do mundo em que vivemos, que despreza os mandamentos do Senhor Nosso Deus. Quem tem Deus no coração ama Seus mandamentos, coloca-os em prática e ensina os outros a vivê-los.

Deus abençoe você!

