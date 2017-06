PUCPR abre inscrições via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

Candidatos podem se inscrever até dia 28 de junho no site da Universidade

Os candidatos que querem ingressar na PUCPR via nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) podem se inscrever para participar do processo seletivo até dia 28 de junho pelo site da Universidade. Podem participar do processo os candidatos que realizaram o Enem nas edições de 2014, 2015 e 2016 e tiveram desempenho igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação. As inscrições são R$ 30,00.

O candidato será classificado por ordem decrescente na média aritmética obtida no Exame, considerando os resultados obtidos nas quatro áreas do conhecimento e na prova discursiva. As vagas, ofertadas para o segundo semestre de 2017, são para os quatro Câmpus da Universidade – Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. O resultado estará disponível a partir das 18h do dia 07 de julho. O edital completo com as informações do processo está disponível no site vestibular.pucpr.br/enem.

