Musa do Flamengo, Thaise Monique vai gastar R$ 100 mil em cirurgias plásticas

A beldade elegeu os jogadores mais bonitos do elenco rubro-negro

A modelo Thaise Monique, conhecida como uma das musas do Flamengo, será também musa de uma escola de samba do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro em 2018. A morena tem medidas perfeitas e um bumbum de 100cm, que é resultado de muita academia. A gata adianta que até o carnaval vai gastar 100 mil reais em procedimentos cirúrgicos.

“É uma honra muito grande poder representar esta que é uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro. Estou me preparando para arrasar na Sapucaí", exalta a morena, que faz segredo e não diz o nome da escola.

Thaise é sucesso na rede social da torcida do 'mengão' e recentemente elegeu os jogadores mais bonitos do elenco rubro-Negro. "O Diego é um gato (risos). O Éverton e o outro goleiro, Paulo Victor, também são uma graça! Com todo respeito (risos)", brincou.

Thiago Freitas/Asimp

