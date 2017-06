Renata Spallicci conta como funciona a parceria profissional com o noivo

Renata Spallicci, a “Executiva Sarada”, conta como funciona a parceria profissional com o noivo

Renata Spallicci, que sofria bullying na infância e hoje é chamada de "Executiva Sarada" por seu corpo impecável, explicou como funciona a parceria profissional com seu noivo - os dois farão um ensaio fotográfico para os Dias dos Namorados.

"Acho que um casal tem que fortalecer, puxar um ao outro para cima, fazer o outro crescer mesmo. Aquele jargão que 'por trás de todo grande homem existe uma grande mulher' não deixa de ser verdade e vice-versa. Somos muito parceiros, tanto no esporte, quanto na dieta, como no empreendedorismo. Temos um viés muito forte de criatividade, de empreendedorismo. Ele também é escritor, ele foi uma grande inspiração para mim quando quis escrever meu livro, porque ele já tinha publicado o dele, que se chama 'Dono'", diz a morena de 35 anos que lançou em maio o livro "Do Sonho à Realização".

"Além disso a gente se ajuda em tudo. Em casa é muito divertido porque nós temos nossos equipamentos de vídeos, nossos escritórios, e como somos bastante trabalhadores, gostamos de dar pitacos um no serviço do outro. Sempre procurando ajudar. Rola muita sinergia entre nós", completa a campeã fitness do WBFF (World Beauty Fitness & Fashion) e Diretora Executiva da Apsen Farmacêutica.

(Fabiano de Abreu/Asimp)

