Karen Hartmann comanda o ring do Angels & Fight

A Musa oficial do Fluminense comandante do time de Ring Girls no Angels & Fight e lotou o local que no dia a dia parece sempre muito vazio. Só de sua rede social ela conseguiu levar inúmeros fãs para ver sua primeira apresentação como ring girl. Se bobear a platéia nem sabe quem lutou, pois ela foi alvo de assobios intermitentes.

O A&FC (Angels & Fight Contest ) é o primeiro evento, no mundo, a unir o MMA ao fitness. É um conceito novo, criado pelos organizadores: o Mult Fit Experience. Sua primeira edição aconteceu no sábado (10), no Rio de Janeiro, e o palco do show será a conceituada boate All In, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste da Cidade Maravilhosa.

(PressWoman)