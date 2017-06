Musa Técnico do Flamengo esbraveja após derrota

Cássia Figueiredo, a "Musa Técnico do Flamengo" como vem sendo conhecida, acertou mais uma vez sobre as questões que envolvem o Flamengo.

Após dizer que o técnico do time deveria sair, que o Muralha vem prejudicando o time e que falta um meio de campo para servir ao Guerreiro, Cássia bate no peito e reafirma sua posição criticando os dirigentes.

"Novamente falha do Muralha, o que falta para perceber e resolver? Muito bonitinho o trabalho que os dirigentes do Flamengo vem fazendo em relação a parte financeira do clube, mas isso é obrigação, não temos que bater palmas pra isso. É um dever e uma obrigação que eles tem, a mesma obrigação de nos dar títulos descentes, do tamanho de nosso clube. Perder para o Sport é uma ofensa para nós, principalmente o clube que briga por suas migalhas de 87. Queremos o brasileiro." Diz irritada a torcedora Cássia Figueiredo.

Cássia que é dançarina muito famosa na baixada fluminense onde possui milhões de seguidores. Cada depoimento dela é uma grande repercussão.



