Mutirão promove defesa do meio ambiente e parcerias sociais

Concessionária Rumo mobiliza mais de 600 pessoas para limpeza de pátios, áreas públicas, plantio de árvores e melhora a qualidade de vida de comunidades

Um mutirão coordenado pela concessionária de ferrovias Rumo mobilizou mais de 600 pessoas no último fim de semana e mostrou a importância do trabalho coletivo na preservação do meio ambiente.. Colaboradores da Companhia e integrantes de comunidades próximas às linhas férreas realizaram ações em prol do cuidado com a natureza. Além disso, houve pintura de salas de aula, construção de jardins, plantio de árvores e brincadeiras educativas sobre meio ambiente.

Em Londrina, a mobilização foi exemplar. O grupo de voluntários se reuniu para receber informações sobre preservação ambiental e partiu para a ação. Atividades como o plantio de mudas têm ocorrido com frequência, não apenas em datas simbólicas, o que mostra o envolvimento da equipe local.

A principal mobilização ocorreu próximo à sede da Rumo, no Bairro Cajuru, em Curitiba. Moradores e estudantes juntaram-se aos colaboradores da Companhia e desenvolveram atividades voluntárias durante toda a manhã de sábado. Mais de 200 pessoas trabalharam em defesa do meio ambiente e melhoraram o dia a dia da comunidade.

“O apoio da Rumo a projetos socioambientais faz a diferença na vida da comunidade e de nossa escola”, disse a diretora da Escola Municipal Durival Britto e Silva, Anai Rodrigues. A instituição teve salas cinco de aula pintadas e recebeu oficinas socioambientais, com brincadeiras educativas que estimulam o cuidado com o meio ambiente. “Essa relação de parceria e solidariedade nos torna mais humanos”, declarou.

“O mutirão nos ajudou a recolher objetos trazidos pela enxurrada da última semana”, contou Alessandra Arruda, presidente da Associação de Moradores da Vila Betel, a 500 metros da Rumo. A cidade recebeu 120 milímetros de chuva somente na terça-feira (dia 6), volume recorde para um único dia. A prefeitura participou do mutirão com agentes comunitários, administradores regionais. Além disso, acionou caminhões para a coleta do material recolhido pelo mutirão.

Houve mutirão ambiental nos seis estados onde a Rumo atua: Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao todo, 25 unidades da companhia participaram, mobilizando colaboradores e representantes de comunidades vizinhas.

O mutirão encerrou a Semana do Meio Ambiente da Rumo. Outro ponto alto da programação foi o lançamento da Política Ambiental da empresa, que estabelece princípios norteadores que reforçam o compromisso da Companhia com a conservação da natureza.

Asimp/Rumo

