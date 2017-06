Projeto beneficia mais de 250 crianças com doação de livros

Milhares de exemplares distribuídos integram o Projeto Biblos, uma iniciativa que fomenta a leitura e amplia o desenvolvimento de bibliotecas na região de Londrina

Cerca de 250 crianças de Londrina foram beneficiadas na semana passada com mais duas entregas de livros do Projeto Biblos, uma iniciativa de professores da Unopar, que consiste em estimular a criação e ampliação de bibliotecas na região com o intuito de incentivar a leitura e despertar o interesse pelo livro.

As doações foram divididas entre os centros de educação infantil Jurema Neves Canziani e Maria Cecília, que receberam mil exemplares cada. O projeto Biblos possui 19 anos de funcionamento e já realizou 57 edições, totalizando mais de 230 mil livros doados.

Tiago Silva/Asimp