O RICO E LÁZARO: Zelfa descobre que Asher está vivo e o visita na prisão

Zelfa (Lucinha Lins) vem estranhando o comportamento de Zac (Igor Rickli). Ela o questiona sobre o que está acontecendo e acaba descobrindo que Asher (Dudu Azevedo) está vivo na Babilônia. Zelfa então vai até o calabouço do templo para se encontrar com ele. Asher se surpreende com a visita da hebreia e decide abrir o jogo. O rapaz conta toda a verdade para Zelfa e ela promete ajudá-lo a rever Joana (Milena Toscano). A cena está prevista para ir ao ar no capítulo desta quarta-feira, dia 14 de junho, a partir das 20h45, na RICTV | Record TV.

Classificação indicativa: Programa recomendado para maiores de 12 anos.

A novela O Rico e Lázaro é exibida de segunda à sexta-feira, a partir das 20h45.

Robertson Luz/Asimp