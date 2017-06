Polo da UAB em Tamarana terá graduação em Gestão Pública

Tamarana é uma das 37 cidades do Paraná que irão ofertar graduação em Gestão Pública por meio do ensino à distância. O curso é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e a Universidade do Norte do Paraná (Uenp). A primeira instituição será responsável pelas aulas no município.

As inscrições para o vestibular foram abertas na terça-feira (13) e seguem até 2 de julho. Para se inscrever e também conferir o edital completo, basta acessar a página www2.unicentro.br/vestibular/ead. A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 90,00. A graduação, por sua vez, não tem custo algum.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil em Tamarana oferece 30 vagas por meio do certame. Assim como em outras 22 cidades, o curso em Tamarana é destinado exclusivamente a servidores públicos municipais, estaduais e federais (estatutários ou celetistas).

As provas do vestibular serão no dia 20 de agosto, um domingo. O resultado será divulgado em 11 de setembro. De acordo com a Secretaria de Educação de Tamarana, o início das aulas está previsto para outubro deste ano.

Atualmente, 15 alunos do município já estudam Letras Português/Inglês no polo local da UAB. A graduação é ministrada pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).