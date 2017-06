Londrina recebe Paraná Junino neste domingo

Neste domingo (18/06) Londrina recebe a 4ª edição do Paraná Junino, uma ação da RPC em parceria com o SESC Paraná. A festa terá uma feira de comidas típicas com 20 barracas, feira de artesanato, brincadeiras tradicionais de festas juninas para as crianças, contação de histórias, e uma exposição de trabalhos estudantis.

A música fica por conta dos shows com Forró Caviúna, apresentação da quadrilha do Grupo de Idosos do SESC Londrina, Zé Cláudio & Banda Bambú, Grupo de Cantoria do SESC, Luiz Salgado e da Orquestra Londrinense de Viola Caipira São Domingos Sávio.

A festa acontece na sede do Sesc Cadeião Cultural, em Londrina, das 12h às 20h, e a entrada é gratuita.

Programação:

Feira Gastronômica

Das 12h às 20h

Culinária típica da festa junina no espaço gastronômico: bolo de milho, pamonha, canjica, tapioca, quentão, pinhão, doces juninos e entre outros, o espaço contará com uma praça de alimentação e 20 barracas de comidas típicas que serão comercializadas durante o evento.

Feira de Artesanato

Das 12h às 20h

Em parceria com a Economia Solidária e o Ateliê Coletivo Casa Madá, o espaço contará com a participação de artesãos que comercializarão diversos trabalhos artesanais, todos feitos à mão. Uma ótima ocasião para levar aquela peça exclusiva pra casa e colaborar com o trabalho dos pequenos produtores independentes da cidade.

Espaço de Causos e Histórias

A partir das 14h

Edna Aguiar, Daniella Fioruci e o Grupo Fio da Meada comandarão as histórias pra lá de divertidas e recomendadas para todos os públicos, com sessões de causos e histórias populares ao longo do evento.

Espaço de Recreação

Das 12h às 20h

O espaço de recreação contará com uma equipe que comandará brincadeiras juninas como bola na lata, pescaria, corrida de saco entre outros.

Exposição ‘Como Eu Vejo a Arte’

Das 12h às 20h

Exposição de trabalhos desenvolvidos com os alunos da Escola Villasboas, durante a disciplina de Artes.

Forró Caviúna – Londrina/PR

14h

O grupo londrinense traz ao público uma releitura de grandes compositores deste tradicional gênero musical brasileiro, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, além de mostrar a riqueza da cultura popular brasileira através do coco, ciranda, bumba meu boi e folia de reis. Forró Caviúna é formado por Rafael Rosa na voz e violão, Antonio Vianna na zabumba e voz, Miguel Santos na sanfona e voz, Caetano Vasconcelos no triângulo e na voz.

Quadrilha – Grupo de Idosos do SESC Londrina

15h20

O Grupo de Idosos do SESC Londrina Centro apresentará sua tradicional quadrilha.

Zé Cláudio & Banda Bambú – Botucatú/SP

16h

A formação do grupo conta com seis elementos, sendo quatro pífanos e dois percussionistas que tocam zabumba, pandeiro, caixa, prato, afoxé, triângulo, agogô, xequerê, alfaia e outros. Os arranjos da Banda Bambu são concebidos para que os quatro pífanos trabalhem com vozes diferentes, conferindo a ela uma sonoridade peculiar e inédita, garantindo ao público um excelente e animado show.

Grupo de Cantoria do SESC

16h30

O Grupo de Cantoria do SESC Londrina Centro fará uma apresentação mais que especial no Espaço de Causos e Histórias do Paraná Junino. Na ocasião, o grupo interpreta grandes composições da MPB, numa afetuosa apresentação para todos os públicos.

Luiz Salgado – Araguari/MG

17h30

Luiz Salgado é um cantador do cerrado mineiro. Desenvolve um trabalho fincado na expressão musical arraigada no Brasil profundo, na música que emana do que há de mais autêntico e genuíno da tradição das festas populares, da folia de reis, do congado e da viola caipira. No seu ofício de cantador faz de sua viola não só um instrumento musical de trabalho, mas também uma ferramenta de combate. Com seus acordes, ponteados e versos, canta o cerrado, o mato, a prosa, o causo, tornando sua música uma atitude diante da cultura e da vida, imprimindo uma maneira de ver o mundo e celebrar a beleza da tradição, da natureza, dos costumes e do folclore de sua terra.

Orquestra Londrinense de Viola Caipira São Domingos Sávio

19h

A Orquestra Londrinense de Viola Caipira São Domingos Sávio é um grupo de violeiras e violeiros amadores formado por crianças, adolescentes, jovens, adultos e melhor idade de Londrina e região. Uma Orquestra essencialmente de músicos formados para o desenvolvimento da arte de tocar viola e contribuir para o trabalho de produção profissional de música no Brasil. Fundada há sete anos, a Orquestra soma um público de aproximadamente 200mil pessoas que já prestigiaram suas apresentações.

