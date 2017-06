Sábado (17/06) tem o projeto “Ação e Vida”

Alunos do Colégio Universitário realizarão várias ações transformadoras pela cidade de Londrina

Neste sábado (17/06), durante todo o dia, os alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Cursinho do Colégio Universitário participarão do projeto “Ação e Vida”. A iniciativa contará com todo o suporte da equipe técnico-pedagógica da Instituição e tem o objetivo de realizar uma série de ações transformadoras pela cidade de Londrina.

Várias ações estão previstas, entre elas, abraço grátis, entrega de lanches em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), visita a orfanato, doação de fraldas geriátricas, arrecadação de brinquedos e lápis de cor, entrega solidária de roupas e calçados, dia de princesa para idosas, conscientização e doação de sangue, além da preparação e entrega de sopão para pessoas desabrigadas.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio e Cursinho, Rosa Maria Cardoso, o projeto surgiu da observação da importância de trabalhar sobre a valorização da vida, a convivência em sociedade, o respeito ao outro (empatia, se colocar no lugar do outro), o desenvolvimento da sensibilidade e da solidariedade nos estudantes, bem como o cuidado consigo e com o outro.

O “Ação e Vida” é o Colégio Universitário, mais uma vez, se preocupando com o ser do seu aluno. Afinal, sensibilidade não se ensina, se desenvolve.

O projeto foi desenvolvido pelas coordenações e pelos professores e ganhou corpo a partir das conversas em sala de aula. O “Ação e Vida” tem como foco ações simples, mas que partiram dos próprios estudantes, que serão os protagonistas e multiplicadores das atividades.

Micheli Monge/Asimp