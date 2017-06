Unopar realiza festival e torneio de ginástica rítmica neste sábado

A entrada será 1kg de alimento não perecível

Mais de 300 ginastas devem movimentar o Ginásio de Esportes da Unopar do Jardim Piza neste sábado, dia 17, com a realização do Festival de Inverno e o Torneio Elisabeth Laffranchi, promovido em parceria com a Federação Paranaense de Ginástica.

O festival acontecerá entre as 8h30 e 11h, e o torneio entre 13h e 17h. Os dois eventos são abertos ao público, e a entrada será 1kg de alimento não perecível.

Tiago Silva/Asimp