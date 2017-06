Farmácia Municipal vai atender em novo endereço

A partir de segunda-feira (19), a população será atendida na Rua Maranhão, 463, centro

A partir da próxima segunda-feira (19), a Farmácia Municipal passará a atender em novo endereço, na Rua Maranhão, 463, centro, no antigo prédio da Farmácia Popular. O objetivo é prestar melhor atendimento à população, bem como otimizar recursos municipais aportados em aluguéis. Assim como já acontece atualmente, o local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que o prédio que atualmente sedia a Farmácia Municipal, localizado na Rua Minas Gerais, 29, é alugado e, por isso, a Secretaria de Saúde não poderia fazer as adequações necessárias para atender o público com mais qualidade. O prédio precisaria disponibilizar, por exemplo, mais banheiros, e receber melhorias na acessibilidade, para atender pessoas com deficiências. “Considerando que no dia 31 de maio houve o fechamento da unidade própria da Farmácia Popular do Brasil, que contava com um imóvel em melhores condições e já com as adaptações necessárias, estaremos instalando a Farmácia Municipal neste novo endereço”, ressaltou.

O secretário informou ainda que, por ocasião da mudança e sabendo da necessidade de melhorias no atendimento prestado pela Farmácia Municipal, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde implantará mudanças nos processos de trabalho, visando melhorias, qualificação e eficiência no atendimento ao público. “Para isso, haverá realocação de servidores, a fim de dar maior celeridade aos usuários atendidos”, contou.

Atendimento

Para que a mudança de prédio, organização do espaço, treinamento e qualificação dos servidores sejam feitas, a população deve ficar atenta aos horários de atendimento da Farmácia Municipal durante esta semana. Hoje, quarta-feira (14), o atendimento será até as 18 horas. No feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (15) e também na sexta-feira (16), devido à mudança, não haverá atendimento ao público. Na segunda-feira (19), o local atenderá em horário normal, das 8 às 16 horas, no novo endereço.

A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que os pacientes devem ficar atentos aos horários de atendimento, desta semana, para que não venham a ficar sem medicação no período de fechamento da unidade. A população que tiver dúvidas pode entrar em contato, por meio do telefone 3372-9434.

Histórico

A sede atual da Farmácia Municipal, na Rua Minas Gerais, 29, foi inaugurada no dia 26 de novembro de 2012. O local atende a população que recebe medicamentos de programas específicos e que não são entregues nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por se tratar de remédios controlados.

Atende ainda os pacientes dos Programas Paraná Sem Dor e do Apoio Social vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, a Farmácia Municipal presta atendimento a aproximadamente 480 pacientes por dia.

Dayane Albuquerque/NC/PML