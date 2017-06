Casa da Mulher oferece oficina de gorro de lã e customização de camisetas

Cursos são gratuitos e inscrições podem ser feitas pelo (43) 3378-0111 ou pessoalmente na Casa da Mulher

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para duas oficinas. Uma delas é voltada à confecção de gorro de lã em tricô. A outra refere-se à customização de camisetas. Os dois cursos são gratuitos e serão realizados na sede da Casa da Mulher, que fica na Rua Máximo Peres Garcia, 340, no Conjunto Vicente Palotti.

O curso de produção de gorro de lã acontecerá nas segundas-feiras, nos dias 3, 10, 17 e 24 de julho. O horário será das 14h às 16h. Já a oficina de customização de camisetas será realizada na quinta-feira, no dia 29 de junho, das 14h às 16h.

Para participar das atividades é preciso ser mulher com mais de 18 anos de idade, prioritariamente. Para se inscrever basta telefonar para (43) 3378-0111 ou demonstrar o interesse pessoalmente na Casa da Mulher. Aquelas que tiverem dúvidas também podem escrever para casa.mulher@londrina.pr.gov.br. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Sobre o local - A Casa da Mulher - Centro de Formação e Ações Integradas é um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Sedia atividades preventivas, terapêuticas e de inclusão produtiva e social e apoia as organizações comunitárias de mulheres. A missão dos profissionais da Casa da Mulher é formar cidadãs autônomas e preparadas para o mundo do trabalho.

Ana Paula Hedler/NC/PML