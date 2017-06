Encontro do Grupo de Adoção Trilhas do Afeto

Dia 21 de Junho às 19:30hrs na Av. dos Higienópolis, 1601 Ed. Eurocenter - Térreo em Londrina.

O evento é uma realização do grupo de apoio à adoção Trilhas do Afeto e visa à aproximação entre o Poder Judiciário e as famílias interessadas em adoção.

Neste encontro teremos a ilustre participação da Juíza Titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude, Doutora Camila Tereza Gutzlaff, que palestrara sobre a rotina dos trabalhos no fórum, abrindo espaço para interação entre os participantes esclarecendo eventuais dúvidas sobre os processos.

É direito de toda criança e adolescente viver em família. Nosso grupo luta pela proteção do direito de cada criança e adolescente de viver no seio de uma família que o ame e o proteja, buscamos quebrar os tabus e preconceitos acerca da filiação adotiva.

Os Grupos de Apoio à Adoção (GAAs) e a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ANGAAD), têm ampliado o debate na sociedade sobre os estereótipos e preconceitos relacionados à filiação adotiva, inaugurando uma nova cultura da adoção, privilegiando os interesses da criança e do adolescente, estimulando as adoções necessárias e trabalhando politicamente pelos direitos não só das crianças e adolescentes, mas também dos pais e mães adotivas.

Asimp/Grupo de Adoção Trilhas do Afeto