Karol Ka conta que já foi confundida com Jennifer Lopez

A cantora revela que não se considera funkeira

Além de se destacar pela performance no palco e a voz potente , Karol Ka chama atenção do público pela semelhança com Jennifer Lopez. A morena já foi até confundida a norte-americana.

“Já me confundiram sim. Mas eu acho que são os olhos. Eles se parecem muito. Inclusive eu fui destaque da escola de samba Unidos da Tijuca, representando a JLo. Acho ela muito maravilhosaaaaaaa. Quem me dera parecer com ela”, disse a cantora, que tem a própria Jennifer e também Beyonce, Ciara e Rihanna como inspirações na carreira.

Apesar de cantar funk melody, Karol, que participou do reality Lucky Ladies, não se considera funkeira. "Sou uma cantora pop. Popular é que canta de tudo. O funk melody é minha área de conforto, pois posso dançar e me soltar. Fazer o que eu gosto, aforma a artista.

Karol já participou de reality shows e teve a música Selfie Colado em trilha de novela

Karol participou da primeira temporada de The Voice Brasil. E, em 2013, do Fábrica de Estrelas. Ainda no mesmo ano, fez parte do elenco do reality show Lucky Ladies no canal Fox Life. Logo depois, a jovem lançou "Selfie Colado", seu primeiro single de trabalho sob a Universal Music, que fez parte da trilha sonora da novela ‘’A Regra do Jogo’’ e também da série Justiça.

Thiago Freitas Assessor e Jornalista