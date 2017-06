Rolândia: Prefeitura doa terreno ao Ministério Público que vai ter sede própria na cidade

O Prefeito Doutor Francisconi assinou na terça-feira (13) o termo de doação da escritura do terreno que a Prefeitura doou ao Ministério Público (MP) Estadual. O terreno está situado ao lado da Prefeitura, com 720 metros quadrados, e será a nova casa do MP na cidade. O novo edifício ficará anexo ao Fórum.

Com a assinatura, o MP vai ter até cinco anos para construir a nova sede. Na foto, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Dario Campiolo e os Promotores Lucimara Salles Ferro e Evandro Augusto Dell Agnelo Santos.

NC/PMR