Em cerimônia luxuosa cantor Almirzinho Serra casa com Adriana Apolinario em SP

Na noite de segunda-feira, 12 de junho, data em que se comemorou o dia dos namorados, não haveria melhor momento para ser celebrado o casamento do cantor Almirzinho Serra com Adriana Apolinario.

A cerimônia que foi organizada pela Elaine Maldonado, da Maldonado Eventos Assessoria, foi realizada em um glamouroso buffet situado no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulistana.

Além dos familiares e amigos, alguns convidados vips compareceram para prestigiar os noivos, entre eles o cantor Luiz Carlos do Grupo Raça Negra, os integrantes do Grupo Samprazer, o ex-jogador de futebol Roque Júnior, que atuou como zagueiro do Palmeiras e da seleção brasileira campeã do mundo em 2002, além do jogador Diego Souza e também da radialista Gleides Xavier, entre outros.

Os noivos que namoraram por um ano e meio, já haviam oficializado a celebração da união em uma cerimônia íntima na umbanda na noite anterior (11).

Após as palavras do mestre de cerimônias Luiz Alexandre, veio a surpresa para todos com um emocionante vídeo exibido no telão, contendo a revelação do sexo do bebê que o casal está esperando (prestes a entrar no sexto mês de gestação), assim a alegria ficou completa, quando foi anunciada a chegada do Bernardo. Tomados de emoção os noivos e convidados aproveitaram a festa ao som instrumental das músicas do saudoso Almir Guineto, fundador do Grupo 'Fundo de Quintal' e pai do noivo, falecido há pouco mais de um mês atrás.

Renato Cipriano/Asimp

Clique nas fotos para ampliar