Modelo e atriz Gabi D´avila vai dar dica sobre maquiagem no Youtube

Modelo e atriz Gabi D´avila o Hobby agora está virando coisa séria!!

Sempre fui muito vaidosa e sempre amou maquiar!!

Hoje em dia muitas pessoas me pedem dicas e decidi colocar algumas dicas e tutoriais no meu facebook sobre maquiagem!!

Tem gente até querendo que eu de cursos.

Hoje me reuni com algumas algumas e decidi fazer até uma transformação em uma amiga e também fazer uma super maquiagem em mim "Diz a Gabi"

Gabi não abre mão da maquiagem corretiva! Heheh

Que é capaz de afinar e aumentar as partes desejadas do rosto!

Não gosto do meu nariz, mas tenho medo de fazer cirurgia então opto pela MAke para dar aquela afinada!Diz a modelo e atriz Gabi d´ Avila .

Ela até fechou uma parceria com uma empresa chama Cherry Blosson vamos fazer tutorias e videio no youtube.

(Láu Moreno Empreedimentos Artísticos)