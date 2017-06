Dayse Brucieri posa com maiô cavado, que revela tatuagem no bumbum de 106 cm

Solteira, a assistente de palco de João Kléber conta que não liga para beleza na hora de se relacionar

Com um maiô cavado, que revelou até uma tatuagem no bumbum, Dayse Brucieri, assistente de palco de João Kléber, abusou da sensualidade em uma sessão de fotos inspirada no filme S.O.S Malibu. A gata - que ostenta 106cm de quadril- revelou que apesar de sarada sempre namorou homens com a barriguinha saliente.

“Beleza para mim não é tudo. Ainda mais porque eu gosto de "homem" né? (risos).E odeio ter que o compartilhar. Uma das coisas que acaba com o meu tesão em alguém é saber que ele pega todas. Os caras quando tem só a carcaça boa geralmente não ficam apenas com uma mulher, acredita a loira, que está solteira.

Dayse disse também que homem bonito acaba dando muito trabalho. Experiência, já vivida por ela. “Meu primeiro marido é gatíssimo. Sempre me deu muito trabalho e sempre gostou de mulher feia. Acho que fui a única gata que é ele pegou rsrsrs.... Já fui casada também com um Shrek charmoso, que me surpreendeu na cama. Afinal ficamos casados sete anos”, revela a musa fitness.

A beldade, que se prepara para lançar uma linha de roupas pro dia a dia e para academia, com o fotógrafo Samuel Melim, afirmou que não tinha uma vida sexual muito ativa com o último ficante.

"Ele é muito bonito, mas transávamos apenas uma vez por semana. Já que nos outros dias, ele estava com outras. Por isso, evito homem muito bonito. Do que adianta?", perguntou a sarada.

Thiago Freitas/Asimp

Clique nas fotos para ampliar