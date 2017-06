Novos secretários estaduais tomam posse

O deputado estadual, Marcio Nunes participou da posse na última terça-feira (13), dos novos secretários das pastas do Planejamento e Coordenação Geral, Administração e Previdência, Assuntos Estratégicos e ao chefe da Casa Militar do Governo do Estado, além do presidente da Companhia Paranaenses de Gás (Compagas). O posse foi dada pelo governador Beto Richa.

O advogado Juraci Barbosa Sobrinho, que era diretor-presidente da Fomento Paraná, assumiu a Secretaria do Planejamento; Fernando Ghignone deixou a presidência da Compagas e foi para a Secretaria da Administração; o ex-prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, tomou posse na Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos. O coronel Élio de Oliveira Manoel, que era chefe de Segurança Militar da Assembleia Legislativa do Paraná, assume a Casa Militar. Jonel Iurk, até então diretor de Desenvolvimento e Negócios da Copel, assume a presidência da Compagas.

Richa disse que o bom desempenho do governo depende do trabalho em equipe. “O sucesso da nossa administração passa obrigatoriamente pelo bom desempenho de cada um dos membros que compõem nossa equipe”, disse. Ele também relatou que mudanças fazem parte de qualquer governo e reconheceu o bom trabalho desempenhado pelos antigos ocupantes dos cargos. “Eles cumpriram seus papéis de forma exemplar”, afirmou.

O novo secretário de Planejamento, Juraci Barbosa, afirmou estar preparado para assumir a pasta. “Pretendo desenvolver uma relação um pouco mais próxima ao empreendedor e ao empresário paranaense. Temos uma boa equipe e faremos cumprir com os desígnios do governador com a população paranaense. Deixo a Fomento Paraná com o sentimento de dever cumprido”, diz.

Fernando Ghignone, que assume a Secretaria da Administração, falou sobre a importância de estar à frente da pasta. “A Secretaria de Administração proporciona uma transversalidade muito grande ao governo. Ela interage com todos os setores. Acredito que o meu estilo de diálogo e planejamento conjunto será útil nesse momento. Estamos aí para dar sequência ao bom governo que tem sido realizado no Paraná”, disse.

Para o coronel Élio de Oliveira Manoel, da Casa Militar, os investimentos feitos na pasta dão tranquilidade para o trabalho que será realizado futuramente. “Os desafios são muitos”.

O ex-prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, tomou posse na Secretaria para Assuntos Estratégicos e afirmou que seu desafio será o de dar um novo ritmo à conclusão das obras no Estado. “O governador quer mais velocidade nos projetos e daremos o ritmo necessário para entregar o mais rápido possível qualquer obra que esteja em andamento”, garantiu.