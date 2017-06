Cantora Susana Sano é atração desta sexta-feira na Expo Japão

Além do show, haverá Matsuri Dance e desfile de vestimentas japonesas, com os kimonos bonitos e coloridos

A premiada cantora lírica Susana Sano, que coleciona prêmios conquistados no Brasil e no exterior, é a grande atração da noite desta sexta-feira (16), na Expo Japão. O show está marcado para as 19h30, no palco principal.

Susana Sano foi campeã do Concurso de Karaokê Jouzu –Japão, campeã regional NHKNodojiman – Japão, campeã adulto B do Canção Japonesa ABRAC, vice campeã MPB Festival de Música Brasileira SESI (PR) e bi campeã brasileira da Canção Internacional ABRAC (2015-2016).

“Esta é minha terceira participação na Expo Japão, estou muito feliz em poder participar novamente desta grande festa da colônia japonesa em Londrina”, explica Susana Sano. “Estou preparando um repertório bem especial, que vai desde canções japonesas, tradicionais, românticas, pop e música internacional.”

Susana Sano nasceu em Goiânia (Go) e desde os 15 anos é apaixonada por música e pela tradição japonesa. Porém, o canto lírico surgiu em sua vida tempos depois. Reside atualmente em Mandaguari (PR) e se apresenta pelo Brasil e no exterior. Após a conquista do bicampeonato da Festival da ABRAC, ela vai representar o Brasil na COPANI- Pan American Nikkey Convention, em Lima (Peru), em novembro de 2017.

“É sempre um prazer enorme se apresentar em Londrina, fico muito grata pelo convite, pela confiança e com certeza será mais um ano de sucesso. Espero que todos possam estar me prestigiando na Expo Japão, conto com a presença de todos”, conclui Susana Sano.

A programação da Expo Japão para esta sexta-feira conta ainda com atividades para o pessoal da Terceira Idade, Ginástica, Karaokê, Matsuri Dance e desfile de vestimentas japonesas – principalmente o kimono, a roupa mais conhecida das japonesas. Embora não faça parte do dia a dia dos japoneses, o quimono ainda é usado em diversas ocasiões especiais tais como casamento, cerimônias e festivais.

Asimp/ Expo Japão