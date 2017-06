Empresa realiza processo de seleção para pessoas com deficiência

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) irá receber na segunda-feira (19) uma empresa que vai realizar o processo de seleção para vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A empresa ficará, durante todo o dia, entrevistando os candidatos encaminhados para a vaga. Para obter o encaminhamento, o trabalhador pode ir à Secretaria e passar pelo atendimento nesta sexta-feira (16) ou realizar o procedimento pelo portal Emprega Brasil - empregabrasil.mte.gov.br. A entrega de senhas para atendimento vai das 8h às 12h.

As vagas são para variadas ocupações e abrangem diversos perfis de trabalhador. Dentre as funções que serão ofertadas pela empresa estão: contador; analista de departamento pessoal, assistente jurídico; técnico em automatização; analista desenvolvedor; operador de máquina; auxiliar de produção; ajudante de produção; ajudante geral; almoxarifado; auxiliar de farmácia e auxiliar administrativo. Cada função tem uma vaga disponível para contratação.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, a ação vem ao encontro da política de atendimento para pessoas com deficiências adotada na SMTER. “Nós temos um mural, exclusivo com as vagas PCD, que é alimentado diariamente e terminais de atendimento preferenciais para a pessoa com deficiência. Trabalhamos sempre para a inserção e reposicionamento do trabalhador que tem alguma deficiência, no mercado de trabalho. A empresa ofertar todas essas vagas conosco é reflexo desse zelo com que lidamos não só com os trabalhadores com deficiência, mas com todos que passam pela Secretaria”, afirmou Carreri.

N.com