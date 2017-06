Prefeitura faz reunião e apresenta projetos na região norte

Em reunião realizada na última quarta-feira (14), o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), Nado Ribeirete, apresentou a representantes da Associação Comercial e Industrial da Região Norte de Londrina (Acirenor) alguns projetos e planos de trabalho que a Prefeitura está colocando em prática na cidade, além de ações voltadas ao desenvolvimento da região norte.

Os representantes do Município receberam uma série de demandas antigas que a comunidade reivindica ao poder público, e conversaram com comerciantes e empresários locais. Foram apresentados projetos da Codel para o desenvolvimento do comércio da região, e de melhorias para o trânsito e soluções estruturais na Avenida Saul Elkind e entorno, por parte do Ippul e Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

De acordo com Nado Ribeirete, a aproximação com a comunidade e a verificação das reais necessidades dos bairros estão entre as prioridades da atual gestão para melhorar os serviços públicos oferecidos e promover o desenvolvimento de Londrina. “A população precisa da Prefeitura por perto e de respostas para os problemas. Os projetos não podem ser feitos só dentro de uma sala, temos que ir até a comunidade para verificar a realidade dos bairros e suas principais necessidades. Análises técnicas e individualizadas não respondem às expectativas reais da população e, se os projetos não forem executados, não é possível solucionar os problemas de fato”, frisou.

Nado informou que após este primeiro encontro, um cronograma será preparado, envolvendo as entidades de bairro nas pautas de participação. Ele reforçou que a região norte é um dos polos comerciais e econômicos de Londrina. “Essa região possui grande potencial de crescimento. Os integrantes da Acineror mostraram-se dispostos a colaborar conosco e vamos verificar a situação das demandas, afinar os discursos com Ippul, CMTU e secretarias municipais envolvidas para poder executar os projetos”, disse.

Uma das propostas mencionadas na reunião trata sobre um projeto que a Prefeitura pretende realizar em parceria com o Sebrae. O objetivo seria promover a captação de recursos e possibilitar a capacitação de comerciantes e empreendedores de Londrina para que eles consigam melhorar suas empresas e alavancar os negócios. “A ideia é trazer os empreendedores, ouvi-los e trabalhar no sentido de viabilizar melhorias nos procedimentos das empresas, no atendimento ao público, na logística, e também nas condições estruturais e de apresentação dos empreendimentos. Tudo isso reflete na qualidade dos serviços, na geração de emprego e renda, fortalecendo nossa economia”, defendeu Nado.

Para a área de trânsito na região norte, a Diretoria de Trânsito do Ippul já conta com projetos prontos para alguns dos problemas levantados pela Associação, sendo que, de sete demandas apresentadas, seis já contam com soluções. São solicitações referentes à mudança de sentido de ruas, pintura de faixas de pedestres, melhorias na sinalização de trânsito em pontos críticos, entre outras. A intenção do Município é realizar reuniões em outras regiões da cidade, que contam com associações comerciais.

N.com