Acesf renova parceria com o Patronato de Londrina

O superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf), Douglas Pereira (Tio Douglas) e a diretora do Patronato Penitenciário de Londrina (PLDA), Cintia Helena dos Santos, assinaram, na quarta-feira (14), no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, o contrato de renovação da parceria existente entre os órgãos públicos para os próximos dois anos.

Com a renovação, o Município poderá continuar utilizando o trabalho das pessoas que estão em alternativas penais, tendo como contrapartida a redução da pena. São cidadãos apenados à Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e egressos de instituições prisionais do Estado, os quais cumprem pena em regime aberto. Atualmente, a Acesf conta com a mão de obra de 127 pessoas por meio dessa parceria. O número representa cerca de um sexto das mais de 600 pessoas do Patronato que prestam serviços regulares no município.

Tio Douglas enfatizou que, graças a parceria com o Patronato, a Acesf conseguiu, a partir de 2017, ampliar o alcance dos mutirões de serviços e intensificar as ações para promover melhorias em diversos cemitérios municipais e capelas mortuárias de Londrina e dos distritos. “Desde o início da atual gestão, foi possível triplicar a quantidade de pessoas disponibilizadas pelo Patronato à Acesf. Agradeço à equipe do prefeito Marcelo e à Procuradoria pelo trabalho árduo, presteza e rapidez com que trataram a questão da renovação da parceria. Ficamos muito felizes em poder dar continuidade a esse excelente trabalho que vem sendo prestado à comunidade londrinense”, destacou.

O superintendente também ressaltou a mobilização da equipe da Acesf que faz o acompanhamento e monitoramento dos grupos do Patronato e reconhece o esforço dos apenados. “Essa parceria só traz bons frutos, pois melhora a qualidade dos serviços municipais, gera economia e fortalece o processo de ressocialização que é tão importante para valorizar e dar dignidade a essas pessoas”, comentou.

Segundo Cintia Helena dos Santos, a Acesf é uma das parceiras mais importantes do Patronato Penitenciário de Londrina e vem construindo uma relação sólida com a instituição, o que contribui para a inserção na sociedade e no mercado de trabalho. “As pessoas, que prestam os serviços ao município, colaboram em ações que trazem benefícios à comunidade e também são motivadas a procurar o seu espaço para vencer as dificuldades e crescer na vida. Temos muitas histórias de superação de homens e mulheres que já cumpriram seus serviços e conquistaram vagas em diferentes áreas profissionais. A Acesf colabora muito tendo o cuidado em acolher socialmente, motivar e integrar os trabalhadores a sua equipe”, afirmou.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Bruno Ubiratan, disse que os resultados positivos obtidos através da parceria são frutos de um trabalho coeso, transparente e feito com eficácia pela Acesf, que vem colocando em prática um plano de modernização de suas ações. “Nos momentos de dificuldade, como o que estamos vivendo hoje, é necessário que o poder público trabalhe em conjunto e crie mecanismos para driblar as adversidades e resolver os problemas. Por isso, precisamos dar amplitude e eficiência aos serviços oferecidos à população, e é o que vem sendo feito em exemplos como a atuação da Acesf junto ao Patronato”, destacou.

Trabalho conjunto – Desde o início de 2017, o patronato já participou de mais de 30 ações realizadas pela Acesf. Por meio da parceria, o órgão público conta, em média, com 60 homens e 10 mulheres a mais para os trabalhos que desenvolve. Eles auxiliam os servidores públicos municipais em atividades de limpeza e manutenção dos cemitérios como a pintura de muros, varrição dos espaços e recolhimento de entulhos. A renovação do convênio acontece a cada dois anos a critério das instituições.

O coordenador da Divisão de Cemitérios da Acesf, Francisco Lucena Martins, que é responsável por organizar as equipes de trabalho do Patronato nos mutirões, disse que a integração dos apenados com os servidores municipais tem sido muito positiva e reflete na qualidade dos serviços desenvolvidos. “Podemos contar com a mão de obra de muita gente capacitada para trabalhar, que nos ajuda nas demandas, tendo papel importante nas melhorias que fazemos. Essas pessoas se sentem à vontade e parte da equipe”, ressaltou.

A reunião para a assinatura do convênio ocorreu no gabinente do prefeito Marcelo Belinati e entre os presentes estiveram o vice-prefeito, João Mendonça; o procurador-geral do Município, João Luiz Esteves; o coordenador do Procon-LD, Gustavo Richa, e Erika Otaguiri, da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv).

