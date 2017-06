Feira de cursos técnicos tem nova edição na próxima semana

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) irá repetir na próxima semana a Feira de Cursos Técnicos dos colégios estaduais. A grande procura e o sucesso da edição da semana fizeram com que as escolas solicitassem uma nova data para mais uma rodada de inscrições. Os cursos são gratuitos e sua duração varia de um a dois anos. As aulas serão sempre no período noturno de segunda a sexta-feira e começam no dia 28 de julho. Dia 30 de junho será divulgada a lista com os selecionados para cada curso nas escolas que ministrarão as aulas e também na página do Facebook da Secretaria do Trabalho. As inscrições podem ser feitas das 8h às 14h, na segunda e na terça-feira, na SMTER.

Os cursos que estão com inscrições abertas são: técnico em logística; técnico em administração; técnico em eletrônica; técnico em eletromecânica; técnico em química; técnico em alimentos; técnico em edificações; técnico em nutrição e dietética; técnico em segurança do trabalho; técnico em enfermagem; técnico em cuidado com a pessoa idosa; técnico em transações imobiliárias (habilita para ser corretor); técnico em contabilidade e magistério. São ofertadas 35 vagas para cada um dos cursos. Todos eles emitem certificado. As escolas estarão atendendo os interessados na praça de atendimento da Secretaria do Trabalho.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, acredita que os cursos são um diferencial decisivo no currículo. “Muitas vezes nós temos vagas disponíveis, mas que exigem o certificado de determinados cursos, como os que estão sendo ofertados. O trabalhador que não possui esse certificado já está automaticamente impedido de se candidatar para a vaga. É importante sempre buscar se qualificar para quando a oportunidade aparecer não deixar passar. Esses cursos são 100% gratuitos, ensinam uma nova formação e abrem um leque muito grande de novas perspectivas.”

N.com