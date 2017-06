UAB Londrina abre inscrições para curso do programa Bom Negócio Paraná

O polo presencial de Londrina da Universidade Aberta do Brasil (UAB Londrina) abriu inscrições para o curso gratuito de Capacitação em Gestão Empresarial, do Programa Bom Negócio Paraná. O curso é destinado a pequenos e micro empresários, e futuros empreendedores. As inscrições devem ser feitas pelos telefones 3375-0615 ou 98453-6020, basta informar os dados pessoais e de contato.

São oferecidas 45 vagas, e esta será a terceira turma do curso na UAB Londrina. As aulas serão no polo da UAB Londrina, que fica na Rua Luiz Brugin, 615, no Conjunto Habitacional Maria Cecília, na região norte.

O programa Bom Negócio Paraná é realizado pela Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), em parceria com a Prefeitura de Londrina, Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Agência Fomento Paraná. A iniciativa oferece cursos de capacitação gerencial e consultorias gratuitas, e também facilidades no acesso a linhas de créditos de baixo custo.

As aulas vão começar no dia 20 de junho e será das 18 às 22 horas. O programa é coordenador pelo professor doutor Daniel Barros, e as aulas do curso são ministradas por profissionais recém-formados, docentes e discentes das áreas de Administração, Contabilidade, Economia e Direito.

Os conteúdos serão divididos em cinco módulos de conhecimento: Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e Gestão Estratégica. A carga horária total será de 66 horas, divididas em 16 encontros e os alunos vão receber certificado.

A coordenadora da UAB Londrina, Valéria Duarte, explicou que podem participar do curso pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, e que tenham interesse nos temas abordados. “Trata-se de um programa de sucesso, que atua em diversas cidades da região norte e já formou outras dezenove turmas. É uma iniciativa que incentiva boas práticas de gestão e motiva o empreendedor local”, afirmou.

Universidade Aberta do Brasil – A UAB é um sistema que oferece cursos gratuitos de nível superior na modalidade EAD. Foi criado em 2005 pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de ampliar a oferta de cursos superiores, em instituições públicas, tanto para a graduação quando para a pós-graduação.

A UAB Londrina é resultado de convênio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação vinculada ao Ministério da Educação.

