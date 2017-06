Londrina aproveita feriado com trabalhos táticos

A equipe principal do Londrina Esporte Clube cumpriu na tarde de ontem (15), no CT da SM Sports, a segunda das três movimentações previstas antes de mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As 16h30 deste sábado (17), o Tubarão enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

De olho no encontro válido pela oitava rodada da competição, os ensaios de hoje enfatizaram os movimentos táticos do time. Primeiro, com lances de saídas de bola. Depois, aprimorando o posicionamento defensivo. As jogadas de escanteio, as faltas frontais e laterais também foram ensaiadas.

Terminada a movimentação, foram definidos 20 atletas que viajaram na madrugada desta sexta-feira (16), rumo a Maceió. Chegam à capital alagoana no fim da manhã. Já na cidade, fazem no clube R9 a última sessão de treinos. Com a realizada na segunda-feira (13), serão um total de três até a bola rolar no Rei Pelé.

Para este duelo, o lateral-direito Lucas Ramón volta a estar em condições de jogo depois de não enfrentar o Oeste devido ao acúmulo de três cartões amarelos. Após uma lesão na região do púbis, o meio-campo Patrick Vieira já está em trabalho de transição. Também por conta de uma lesão no púbis, o lateral-direito Raí Ramos passou por cirurgia no último dia 2 e vai ficar de três a quatro meses em tratamento no Departamento Médico do clube. O lateral-esquerdo Quaresma, que foi submetido a uma cirurgia no joelho em fevereiro, deverá voltar às práticas em julho ou agosto.



Com nove pontos conquistados, o time londrinense ocupa a 11ª posição do Brasileiro da Série B. Está a três pontos da zona de acesso à Série A do Nacional – Juventude (17 pontos), Guarani (15 pontos), Vila Nova (14 pontos) e Santa Cruz (12 pontos) são os quatro primeiros. O CRB é o 16º, com sete pontos ganhos.

ASCOM/LEC