Abertas inscrições para Vestibular da Universidade Virtual do Paraná

Estão abertas as inscrições para o primeiro Vestibular da Universidade Virtual do Paraná. São 1060 vagas para servidores públicos e 750 vagas para os demais interessados no curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, na modalidade a distância. As inscrições seguem até o dia 2 de julho e devem ser feitas pelo site www.unicentro.br/vestibularead. A taxa de inscrição é de R$ 90 deve ser paga até o dia 4 de julho.



O processo seletivo é realizado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), no âmbito das ações do Sistema Universidade Aberta do Brasil e do Sistema Universidade Virtual do Paraná, em parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).



DIPLOMAÇÃO - A assessora de planejamento do ensino superior da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Hermínia Regina Bugeste Marinho, lembra que o curso tem a duração de dois anos, com início previsto para o 2º semestre de 2017. “Vale destacar que a diplomação a ser conferida ao estudante tem o mesmo valor que de outros cursos ofertados, quer sejam na modalidade presencial, ou na modalidade a distância”, explicou.



PROVAS - As provas de Redação, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História serão aplicadas no dia 20 de agosto em 23 cidades das 13h30 às 17h. A partir de 7 de agosto, o candidato deve consultar o seu local de prova no mesmo site de inscrição. A divulgação do resultado será no dia 11 de setembro na página da Unicentro.



Hermínia destaca o formato do curso. “O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, na modalidade a distância, com turma especial e única, é ofertado com atividades disponibilizadas pela concepção de ensino conectiva, ou seja, atividades realizadas em plataformas específicas, com apoio de sites na internet, encontros e avaliações presenciais obrigatórios, previamente agendados, inclusive aos sábados, a serem desenvolvidas nos Polos de Educação a Distância, que ofertam o curso”, explicou.



O vestibular oferta 20% do total das vagas para concorrência ampla ao Sistema de Cotas Sociais.



ORIENTAÇÕES GERAIS - Ao fazer a inscrição no site www.unicentro.br/vestibularead o candidato deve optar pelo Polo de Educação a Distância, entre os constantes nos quadros de vagas; pela categoria em que se enquadrar (concorrência ampla ou servidor público), pela cidade em que pretende realizar a prova. Para cada um desses itens, a opção é única e não são aceitas alterações posteriores.



O candidato deve estar no local de prova, com no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário previsto, com os seguintes documentos: identidade, com foto e assinatura e requerimento de inscrição preenchido e assinado. Deve entregar ao fiscal de sala o requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado, com uma foto 3x4 cm, colorida e recente, e a fotocópia da cédula de identidade, coladas nos campos indicados.



SERVIDOR - O candidato às vagas para servidor público deve anexar ao requerimento de inscrição um comprovante de vínculo com órgão público do Estado do Paraná. Caso o servidor não apresente o referido comprovante ficará impedido de realizar as provas do vestibular. Em hipótese alguma será permitida a entrada em sala de provas sem documento oficial de identidade, de validade nacional, que contenha foto e assinatura.



Para o preenchimento da folha de respostas, orienta-se somente caneta esferográfica escrita grossa, com tinta azul-escuro ou preta.



ATENDIMENTO ESPECIAL - Candidatos com necessidades especiais, que precisam de atendimento diferenciado para o vestibular devem requerer no ato da inscrição, indicando os recursos especiais necessários, imprimir o requerimento para atendimento especial e a etiqueta de endereçamento e enviar à Coordenadoria Central de Processos Seletivos da Unicentro, juntamente com laudo médico, que justifique o atendimento especial solicitado.



O envio da solicitação deve ser feito por meio de correspondência Sedex, valendo, para todos os efeitos, à data da respectiva postagem, que deve ser o último dia de inscrição, 2 de julho de 2017.



A Unicentro encaminha resposta até 15 dias antes da realização do concurso vestibular. Os candidatos com necessidades especiais deverão realizar as provas somente nos seguintes locais: Guarapuava, Apucarana, Foz do Iguaçu, Irati, Jacarezinho, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.

