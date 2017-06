Polícia Militar e Polícia Civil de Centenário do Sul receberão duas novas viaturas

Como anunciado na semana passada, o prefeito Luiz Nicacio esteve na última terça-feira, 13, em reunião na secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, em Curitiba, com o deputado estadual Alexandre Curi e com o secretário estadual, Wagner Mesquita. O objetivo da ida à capital paranaense foi a busca de soluções de segurança pública para o município de Centenário do Sul, afim de aumentar o efetivo policial e a aquisição de uma nova viatura para o trabalho dos policiais. Nesta reunião o prefeito por meio de indicação do deputado Alexandre Curi, garantiu não só uma, mas duas viaturas para nossa cidade. Uma viatura para a polícia civil e outra para a polícia militar.

O prefeito Luiz Nicacio acompanhado dos vereadores Bertan, Caio Pazotti e do presidente da câmara, Pedro Carlos Lisboa de Jesus, na presença do deputado estadual Alexandre Curi, agradeceram ao secretário de estado e ao Governador Beto Richa, por mais uma vez atender as reivindicações do povo centenariense.

"Agradeço o apoio do deputado Alexandre Curi que sempre nos atendeu em nossas solicitações, seja na área da segurança pública, quanto na saúde, infraestrutura e outras mais. Em nome do povo de Centenário do Sul agradeço por mais esta indicação em. benefício de nosso município". Agradeceu o prefeito.

ASCOM/PMCS