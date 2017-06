Diversos famosos globais em evento no RioDesign Barra

Prestigiando o lançamento do livro América do Sul Sobre Rodas, Edson Celulari, Eri Johnson, Fernanda Rodrigues e Monique Alfradique se encontram com Max Fercondini e Amanda Richter para o lançamento do livro América do Sul Sobre Rodas

Muitos famosos participaram do lançamento do livro América do Sul Sobre Rodas, escrito pelos atores Max Fercondini e Amanda Richter. O casal recebeu na livraria Argumento do Shopping RioDesign Barra amigos, colegas e parceiros como Fernanda Rodrigues, Roger Goberth, Edson Celulari, Eri Jonhson, Nelson Freitas, Thiago Rodrigues e Monique Alfradique. O livro América do Sul Sobre Rodas é uma lançamento da Editora Novo Conceito, e relata a aventura no motorhome que os atores passaram nos 6 países que visitaram da América do Sul. Com mais de 21 mil Km rodados, a viagem foi também televisionada na TV Globo em 2016. Max e Amanda se preparam para uma turnê nacional para o lançamento do livro, que irá ainda este mês para Santa Catarina e Espírito Santo.

