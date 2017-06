UniFil faz vestibular com bolsas para os dois primeiros colocados

A UniFil abriu inscrições para o vestibular de julho com oferta de 20 cursos na graduação presencial e mais 15 na educação a distância (EaD). Os dois primeiros colocados na classificação geral de cada modalidade serão premiados pelo desempenho: bolsa integral para o primeiro lugar e bolsa com desconto de 50% na mensalidade para o segundo.

As provas estão marcadas para o próximo dia 2, às 9 horas, com 50 questões objetivas e redação. Uma das novidades deste vestibular é o lançamento dos cursos de Engenharia de Software (presencial) e Gestão Pública (EaD), que vão abrir as primeiras turmas na universidade.

Os 20 cursos presenciais são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Teologia.

As 15 opções em EaD são: Administração, Educação Física, Engenharia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Gestão Pública, Logística, Pedagogia, Podologia, Processos Gerenciais, Radiologia, Serviço Social, Serviços Jurídicos e Teologia.

Para concorrer à premiação das bolsas para primeiro e segundo colocados, os candidatos devem atingir média mínima de 60 pontos. As inscrições podem ser feitas até 30 de junho, com taxa de R$ 50,00. Mais informações e inscrições www.unifil.br

Asimp/UniFil