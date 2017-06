Londrina: Problemas oftalmológicos é tema de palestra no CCI Leste

Neste mês, a Unimed Londrina promove três encontros gratuitos sobre saúde e comportamento para a comunidade

Doenças como glaucoma e catarata serão discutidos pelo doutor Gelson Lopes nesta segunda-feira, dia 19. O médico falará sobre o tema “Problemas Oftalmológicos” às 14h, no Centro de Convivência do Idoso da Região Leste. O endereço fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260.

O evento é um dos três encontros do mês de junho e faz parte do Projeto Unimed Solidária, programa de voluntariado que conta com a participação de médicos cooperados da Unimed Londrina.

A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade.

Ainda está previsto mais um encontro neste mês. O doutor Rogério Sakuma ministrará uma palestra sobre doenças vasculares.

Além das palestras, o projeto Unimed Solidária oferece consultas médicas gratuitas para casas abrigos e instituições de diferentes locais de Londrina. A organização é da equipe de Responsabilidade Social.

Asimp/Unimed