Programação da 41ª Festa Junina de Ibiporã para o fim de semana

A 41ª Festa Junina Municipal de Ibiporã prossegue hoje (sexta,16) com shows a partir das 20h, com destaque para a dupla Manu e Gabriel (vencedores do Festival Sertanejo do SBT) e tem uma programação recheada no final de semana, com shows, quadrilhas, teatro caipira, almoço típico, duplas e orquestra de violões. O encerramento é domingo à noite com show de João Márcio & Fabiano.

Programação:

A festa começou na QUARTA-FEIRA (dia 14) com a abertura oficial, teatro caipira com os alunos do Curso de Teatro da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a entrega das faixas do Concurso Rainha da Festa Junina e fechou com show da Banda Madry In Concert.

NA QUINTA (dia 15) quem abriu a noite foram os alunos do Curso de Teatro da Secretaria de Cultura e Turismo, que apresentaram a quadrilha. O curso de teatro é coordenado pelo professor Leander e tem também como professores a Drielly e o Mateus. Em seguida, o show com a Banda Cobra e Coral lotou a praça.

HOJE (SEXTA, dia 16)

20h - Apresentação local - Dupla João Viola e Nicolau (de Ibiporã);

20h - Apresentação local com a cantora Kawany

21h - SHOW COM MANU E GABRIEL (vencedores do Festival Sertanejo do SBT)

SÁBADO (dia 17)

20h às 20h30 - Quadrilha com os alunos do Curso de Teatro da Secretaria de Cultura e Turismo

21h - SHOW COM BRUNO & DIONE

(com participação da dupla de Ibiporã João Marques e Tony)

DOMINGO (dia 18)

12h - Almoço nas barracas (convites à venda com as entidades)

13h - Apresentações de duplas e grupos locais:

- Heloísa e Alex (alunos do Cadevi - deficientes visuais);

- Orquestra de violões com os alunos da Escola de Música da Fundação Cultural (Ceforma);

13h30/ 14h - Apresentação dos professores da Ceforma

14h - Quadrilhas infantis dos CMEIs (centros de educação infantil) Recanto dos Baixinhos, Aracy Salinet Vieira e Mãezinha do Céu

14h30 - Show de prêmios da APMIF

17h - Quadrilhas com os alunos das Escolas Municipais Ivanildes Gonçalves Nalim (4º e 5º ano) e Carlos Augusto Guimarães (4º ano)

20h - Premiação da barraca mais bem decorada da festa

20h30 - Apresentação do violeiro Lincoln Furtado

21h - SHOW DE ENCERRAMENTO COM JOÃO MÁRCIO & FABIANO

REALIZAÇÃO:

A 41ª FESTA JUNINA MUNICIPAL DE IBIPORÃ PROSSEGUE ATÉ DOMINGO, DIA 18, E É UMA REALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIPORÃ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COM O APOIO DAS VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARQUE DE MÁQUINAS, SETOR DE PATRIMÔNIO, SAMAE, POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E DAS SEGUINTES ENTIDADES, RESPONSÁVEIS PELAS BARRACAS:

APMIF, ACEI, Capela Santo Alberico do Jardim Éden,

Associação do Ballet de Ibiporã, Barraca Missionária do PIME,

Fazenda da Esperança e Associação do Centro do Artesanato.

Clique nas fotos para ampliar