Desaparecida da web há dias, Monick Camargo tem paradeiro revelado: ela participa de "A Casa", novo reality show da Record

Com milhares de seguidores no Instagram, a modelo goiana Monick Camargo, de Anápolis, mais nova sensação da web e que estava desaparecida da internet, enfim, teve seu paradeiro revelado. A gata está confinada desde o dia 30 de maio em "A Casa", novo reality da Rede Record que será apresentado por Marcos Mion e tem estreia marcada para o dia 27 de junho.

Ninguém sabia dizer ao certo onde ela estava, o que enlouqueceu seu fãs e seguidores do Instagram. Participando de seu primeiro reality show, ainda é cedo para dizer se Monick vencerá o programa, mas o que já podemos constatar é que, com 98cm de bumbum, 85cm de busto e 65cm de cintura bem distribuídos em 1,70m de altura, a beldade com certeza é a mais bela das concorrentes.

