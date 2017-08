Governo libera R$ 100 milhões para o seguro rural

Segundo o Mapa, os recursos vão beneficiar principalmente as culturas de verão e frutas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou nesta quarta-feira (2) a liberação de R$ 100 milhões para a execução do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) deste ano. Os recursos beneficiarão prioritariamente as culturas de verão e frutas.

A autorização da liberação do valor foi feita pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e divulgada no Diário Oficial da União por meio da portaria nº 250, de 1º de agosto de 2017. A medida vinha sendo negociada há dias pelo Mapa com a área econômica.

“Em tempos de cortes de orçamento e de dificuldades financeiras, isso reflete a força do Mapa, liderado pelo ministro Blairo Maggi e a sensibilidade do presidente Michel Temer com relação à importância do agronegócio”, salientou o secretário de Política Agrícola, Neri Geller.

Até o primeiro semestre, foram destinados R$ 90 milhões para o pagamento de apólices de seguro rural das culturas de inverno, principalmente milho 2ª safra e trigo. O valor contemplou mais de 15 mil produtores, em uma área superior a 1 milhão de hectares.

Para o próximo ano, o Mapa pediu um orçamento para o PSR de R$ 550 milhões, de acordo com o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, anunciado em 7 de junho deste ano, durante solenidade no Palácio do Planalto.

Inez De Podestà/Asimp